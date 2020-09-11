"Коронавирус преодолен!" Юлия Тимошенко излечилась от Covid-19

У лидера фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко тест на коронавирус отрицательный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", – написала Сорока.

По ее словам, Тимошенко "чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе".

Напомним, в конце августа Юлия Тимошенко заболела COVID-19, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ сообщили, что заболели коронавирусом также дочь Тимошенко – Евгения и зять – Артур Чечеткин. Они переносят болезнь в легкой форме.

В начале сентября Тимошенко заявила, что "кризисное состояние" удалось пережить, но до полного выздоровления еще далеко.