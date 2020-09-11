На Дунае завершились украинско-румынские учения "Riverian-2020"

На Дунае завершились совместные украино-румынские учения "Riverian-2020", в которых принял участие корабельно-катерный состав флотов пограничных ведомств двух стран. От Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) к учениям привлекался Измаильский отряд Морской охраны.

Об этом сообщается на сайте МВД.

В течение трех дней морские пограничники Украины и Румынии отрабатывали учебные задачи на речном участке от Рени до почти выхода в море.

В частности, моряки-пограничники на разных участках навигации отработали строи кораблей и приемы маневрирования, пройдя в целом около 200 миль.

Выполнялись задачи по слаженности действий в условиях воздушной атаки противника с выставлением дымовой завесы.

Отмечается, что воздушный противник был своевременно обнаружен и условно уничтожен.

После отражения воздушной отрабатывались различные способы буксировки судна, терпящего бедствие. Совместно с пограничной полицией Румынии Морская охрана Госпогранслужбы отработала элемент поиска и спасения человека, упавшего за борт.

Украинско-румынская группа тральщиков обнаружила и уничтожила учебную мину.

Стоит отметить, что все мероприятия были организованы без ущерба экосистеме Дуная. Работа двух штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях карантина.

«Планируя учения, мы традиционно ставили максимально реалистичные задачи, присущие этому региону и подразделениям, которые в них участвовали. Дополнительные вызовы и осложнения, созданные мировой вирусной пандемией добавили хлопот, определенные сложности, но были восприняты нами как условия обстановки, а не повод отказываться от маневров. В конце концов, главная цель – слаженность действий – достигнута. Все запланированные мероприятия выполнены», – отметил представитель Морской охраны Украины в штабе учений Юрий Нечипорук.

Напомним, в июле, у берегов Одессы, прошли международные военно-морские учения Sea Breeze 2020.