Каким должен быть бизнес-рестарт в условиях кризиса? Отвечают спикеры Форума МСП. Перезагрузка 2020

Вторая ежегодная встреча и новые вводные для представителей малого и среднего бизнеса – 4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City состоялся Форум МСП. Перезагрузка 2020. Организатором события стал Киевский международный экономический форум. Около 700 предпринимателей перенимали опыт 50 спикеров, среди которых основатели, руководители и топ-менеджеры компаний. Все они пережили не один кризис, но каждый раз находили возможности и инструменты для дальнейшего роста. Именно поэтому их советы были как никогда ценны для присутствующих предпринимателей, ведь год для представителей малого и среднего бизнеса выдался нелегким и полным испытаний последствиями пандемии и локдауна.

Именно “перезагрузка” стала главным лозунгом мероприятия, так как сегодня отечественный бизнес, как никогда ранее, нуждается в рестарте. Со сложностями, которые подкарауливают на разных этапах ведения собственного дела, сталкиваются как новички, так и мудреные опытом бизнесмены. Кто-то в условиях кризиса не может определиться с тем, какой бренд сегодня может стать популярным, кто-то ищет ответ на вопрос – как повысить продажи и привлечь инвестиции.

Новые проблемы – новые возможности

Именно поэтому стартовал Форум МСП. Перезагрузка 2020 с панели “Антикризисный менеджмент. Версия 2020”. Здесь спикеры обучали тому, как сформировать запас финансовой прочности и заранее подготовить план действий на случай наступления кризиса. При этом акцентировали – важно быть готовым к трансформациям и вовремя заметить новые возможности, которые появляются у компании в непростое кризисное время.

Среди таковых - онлайн-коммерция и активное использование маркетплейсов, актуальность которых продолжает расти. Об этом шла речь на экспертной панели Форума под названием “Тут увеличивают продажи”. Так, руководители подразделений компании «Новая почта» Юрий Беневитский и Андрей Нестеренко очертили современные тренды сектора е-commerсe. Этот рынок увеличился в 2 раза и теперь оценивается в $4 трлн, а 66% точек соприкосновений ритейлеров с покупателями – это именно электронная коммерция.

Как добиться инвестирования в условиях кризиса?

А вот что касается поиска финансирования, то участниками Форума указали на несколько перспективных направлений. Спикеры панели “Тут находят деньги” – многие предприниматели уже воспользовались государственной программой “5-7-9%”. В то же время сегодня активно развивается и небанковский финансовый сектор, предлагая линейку продуктов для малого и среднего бизнеса.

Главное правило привлечения инвестора - грамотно вести переговоры с теми, кто готов вкладывать в ваш бизнес. Об этом говорили на панели “Открывай, инвестор пришел”. И здесь необходимо понимать, что инвестор прежде чем вкладывать деньги, должен получить ответ на три ключевые вопроса: кому нужен ваш продукт, почему вы сможете это реализовать и зачем инвестировать в вас прямо сейчас.

Без чего не обойтись даже самому стабильному бизнесу?

Но основой любого бизнеса всегда были и остаются люди, которые его создают. Одна из главных ролей - на лидере. От него зависит, сможет ли его команда пережить кризис, уверен Грант Даян, сооснователь ОМО Systems. По его мнению, лидер должен быть ментором, постоянно общаться с членами команды, делиться персональным опытом. Во-вторых, лидер поощряет своих сотрудников не бояться делиться знаниями с другими людьми. В-третьих, лидер должен учиться у своей команды. Эти три простые рекомендации станут залогом успеха любой команды.

Зачем вам партнер, и каким он должен быть?

Когда компания работает, словно часы, наступает время задуматься о дальнейшем развитии, основой которого является формирование правильных партнерств. Об этом говорили на панели “Здесь создают условия для развития” под модерацией Константина Евтушенко, управляющего партнера UNIT.City. Но в данном случае нужно понимать, зачем вам партнер, и каким он должен быть. Иметь партнерство ради партнерства – путь в никуда. Вам нужен партнер, который заполняет ваши слабые стороны, – вот это уже ключ к успеху, отметили спикеры панели.

VIP-гости и их советы

Форум МСП. Перезагрузка 2020 посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он рассказал о планах правительства по поддержке бизнеса и развития предпринимательства в Украине.

"Кризис, который накрыл мир вместе с пандемией, безусловно коснулся и нас. Но, кроме массы проблем, есть и возможности - и бизнес первым их видит", - такими словами Премьер начал свое выступление на Форуме.

Шмыгаль считает, что мир должен научиться жить вместе с Covid-19 и вести бизнес в новых условиях. Он заверил, что повторного локдауна в Украине не будет, но продолжит действовать адаптивный карантин.

"Украина в перечне стран, где могут производиться вакцины от коронавируса, мы имеем соответствующие предприятия. Мы также имеем большие преимущества в сельском хозяйстве и возможности для переработки сельскохозяйственного сырья и значительный потенциал для развития инфраструктуры, что дает нам возможность для развития экономики. В следующем году мы расширим программу "Большое строительство", возьмемся за мосты. Будем развивать оборонную промышленность, авиационную отрасль", - отметил глава правительства.

Уже сейчас для отечественных предпринимателей действуют государственные программы поддержки, отметил Денис Шмыгаль. Для представителей МСБ уже сейчас появились возможности для кредитования, для физлиц доступна ипотека под 9,9%, а учетная ставка Нацбанка уже снизилась с 11% до 6%.

"Целью правительства является кредитование в гривне под 7-8%. Мы четко видим, что бизнесу можем дать доступные кредитные ресурсы. Недавно был принят закон, согласно которого государство уже в следующем году сможет гарантировать до 80% тела кредита, что позволит малым и средним предприятиям легче получать финансирование", - поделился премьер.

Инновационные проекты, которые сегодня реализуются в Украине также могут дать толчок развитию предпринимательства и росту экономики страны. Одним из самых амбициозных и перспективных из них премьер-министр назвал проект Министерства цифровой трансформации "Дія City". По словам Шмыгаля, это прорывной проект, который позволит Украине "сделать сразу несколько шагов вперед".

Хедлайнером Форума стал основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, который с главной сцены поделился собственными принципами достижения успеха в бизнесе.

По мнению Хмельницкого, создание эффективной команды является залогом развития бизнеса. Он призвал не боятся обновлять трудовой коллектив, если развитие компании застопорилось.

"Вы должны создать сильную команду и инвестировать в людей. Не бойтесь делать лучших сотрудников партнерами - люди должны чувствовать, что это не только ваш, но и их бизнес", - советует Хмельницкий.

Не менее важным Хмельницкий считает постоянное обучение - как самого себя, так и всех сотрудников. При этом собственник бизнеса не сможет обойтись без познаний в области финансов и бухгалтерского учета, уверен Хмельницкий.

Хмельницкий призвал предпринимателей учиться быть сильными лидерами и создавать партнерства, а также самостоятельно создавать свой смысл жизни. Основатель UFuture надеется, что в следующем году некоторые участники Форума появятся на нем уже в роли спикеров и поделятся собственными успешными кейсами.