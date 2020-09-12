"Прослушка" у Ткача: на чердак дома журналиста проникли неизвестные

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил о проникновении неизвестных на чердак своего дома, ранее опечатанный в рамках уголовного дела о вероятной прослушке его квартиры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, после возвращения домой поздно ночью, он услышал шум на чердаке. Ткач вышел во двор, чтобы увидеть выходящих людей из подъездов, а затем вызвал полицию.

Приехавшие полицейские обнаружили, что пломбы на люке чердака сорваны. Выходы на чердак в доме были вновь опечатаны. Полиция при осмотре чердака никого не нашла, сообщает "Радио Свобода".

Фото: facebook.com/mixailotkach

"Мы связываем это все с событиями, которые легли в основу уголовного производства по факту проникновения в жилище Михаила и использования негласных средств съема информации", – отметил адвокат журналиста Анатолий Попов.

В свою очередь, главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая предположила в Facebook, что на чердак сегодня ночью вновь пробрались неизвестные.

"Надеюсь, это будет важной зацепкой для полиции, чтобы это расследование наконец сдвинулся с места", – написала она.

Отметим, в начале августа Михаил Ткач обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства. Полиция начала уголовное производство и назначила экспертизу.

17 августа в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы". Журналисты заявили, что за автомобилем следили. Полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что полиция оперативно найдет и привлечет к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль.