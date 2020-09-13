Статистика коронавируса в Киеве на 13 сентября: заболеваемость остается на высоком уровне

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 310 киевлян, трое заболевших скончались.Сутками ранее COVID-19 выявили у 428 жителей столицы – антирекорд. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 310 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заражения Covid-19", – говорится в сообщении.

Заболели: 166 женщин – от 18 до 82 лет; 118 мужчин – от 18 до 89 лет; 15 девочек – от одного года до 16 и 11 мальчиков – от 2 до 16 лет. Среди заболевших – 20 медиков.

В больницы попали 52 пациента. Остальные – на самоизоляции.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 70, в Дарницком – 4, а в Днепровском районе – 36 случаев.

Напомним, на внеочередном заседании 10 сентября Комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Киев к "оранжевой" зоне адаптивного карантина. С завтрашнего дня в столице будет действовать ряд новых ограничений.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".