На Донбассе боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки
На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы боевиков из гранатомета зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
"В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие не применяли", – сообщили в штабе.
Кроме того, военнослужащие совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку от Марьинки.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров. По его словам, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".