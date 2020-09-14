На Донбассе боевики из гранатометов стреляли вблизи Песков и Авдеевки

На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы боевиков из гранатомета зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие не применяли", – сообщили в штабе.

Кроме того, военнослужащие совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два – неподалеку от Марьинки.