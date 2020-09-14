Новый формат шопинга от Gianvito Rossi и Helen Marlen

Уже около 70-ти лет семья Росси создает уникальные модели обуви, которые покоряют сердца женщин своей утонченностью и невероятным удобством. Еще будучи ребенком Джанвито проникся любовью к этому ремеслу, почти все время проводя на производстве отца — знаменитого обувного мастера Серджио Росси, который когда-то также продолжил семейное дело. Первая пара туфель-лодочек Gianvito Rossi увидела свет в 2005 году — с этого момента началась история одного из лучших итальянских брендов обуви, в ДНК которого элегантность, женственность и современность.

Первый в Украине эксклюзивный shop-in-shop Gianvito Rossi открылся в Helen Marlen Mandarin. Он будет функционировать на постоянной основе и представлять самые актуальные сезонные модели: от изысканных и нарочито женственных до классических и спортивных.

Интерьер shop-in-shop соответствует всем стандартам Gianvito Rossi — при его создании учитывался фирменный стиль и цветовые коды бренда, поэтому он идентичен европейским бутикам.

“В Helen Marlen Group мы всегда восхищались Италией, ее культурой, особым чувством прекрасного, скрупулезным ручным трудом итальянских мастеров, преемственности поколений в развитии, аналогов которой просто не существует. Бренд Gianvito Rossi — это то самое видение красоты и мастерское исполнение, которое так близко нам.” Михаил Кавицкий owner Helen Marlen Group

“Настоящая роскошь обуви заключается в удовольствии ее надеть” Джанвито Росси

В shop-in-shop эксклюзивно представлены лучшие пары из новой осенне-зимней коллекции, а также культовые внесезонные модели.

https://helen-marlen.com





