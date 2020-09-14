В Украине "гуцульская коровья брынза" стала географическим брендом

В Украине зарегистрировали географическое указание "гуцульская коровья брынза".

Об этом сообщает сайт "Ивано-Франковщина туристическая".

Отмечается, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приняло решение зарегистрировать географическое указание "гуцульская коровья брынза" как название места происхождения товара: сыр.

Управляющим географическим указанием "гуцульская коровья брынза" стал общественный союз "Ассоциация карпатских ватагов", расположенный в поселке Верховина.

Географическое указание – знак качества, который удостоверяет тесную связь продукта с территорией и гарантирует высокое качество потребителям.

"Гуцульская коровья брынза" – это уже второе географическое указание на сыр, которое было зарегистрировано в Украине в рамках проекта ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".

В конце 2019 года сообщалось, что для Украины закончился переходный период, предусмотренный Соглашением об ассоциации с ЕС. Поэтому Торгово-промышленная палата (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на алкогольные напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа" и "бренди де херес".