Минкульт займется борьбой с мобильным приложением “ВКонтакте” – Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко намерен разобраться, действительно ли в Украине сохраняется доступ к запрещенной социальной сети “ВКонтакте”. Об этом он заявил на брифинге, посвященном ста дням его пребывания в должности, передает “Украинская правда”.

Ткаченко рассказал, что у государства есть программа борьбы с дезинформацией. “Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "ВКонтакте" или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован”, – сообщил министр.

“Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать”, – добавил Ткаченко, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать доступность соцсети, несмотря на ее запрет.

Ранеев воскресенье в мобильном приложении техническая поддержка соцсети сообщила украинским пользователям, что приложение “ВКонтакте” доступно на территории нашей страны “без всяких VPN” и будет доступно впредь.

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Порошенко была запрещена деятельность сайтов группы Mail.ru, включая “ВКонтакте”, на территории Украины сроком на три года. Весной 2020 года запрет был продолжен.