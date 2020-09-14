Харьковский горсовет опроверг информацию о том, что Кернес впал в кому

Харьковский городской совет официально опроверг информацию некоторых СМИ о том, что городской голова Харькова Геннадий Кернес впал в кому. В горсовете заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

"Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", – говорится в сообщении.

В Харьковском горсовете связали распространение ложной информации с "обострением амбиций "не слишком удачных" политиков".

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса обнаружили коронавирус, который протекает в сложной форме. Ссылаясь на свои источники, СМИ писали, что Кернес находится в коме, при этом не указывая является ли кома искусственной или это следствие заболевания.