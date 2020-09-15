В Киеве новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса

За истекшие сутки в Киеве скончались от коронавируса 11 человек, что является новым антирекордом в столице по количеству летальных случаев за сутки.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 283 киевлян.

За сутки в столице выявили 285 новых случаев коронавируса. Так, за сутки заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15. Заболели в том числе и 17 врачей.

Всего в городе 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки 59 человек. Общее число выздоровлений – 5385.

"Угроза – не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности", – написал мэр города.

По состоянию на 14 сентября, в столице было выявлено 168 новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 15 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека больных Covid-19 умерли и 1267 пациентов выздоровели.