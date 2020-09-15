Помощник нардепа от "Слуги народа" считает себя невиновным по делу о взятке

Подозреваемый в пособничестве в получении неправомерной выгоды помощник депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Иван Фищенко заявил журналистам, что считает себя невиновным.

Фищенко связал дело о взятке депутату с увольнением, которое грозит руководителю НАБУ Артему Сытнику.

"Сытника сейчас могут снять, и они сейчас всячески пытаются показать, что мы что-то делаем. Они вытягивают все, что угодно, откуда угодно... В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виновным сто процентов", – заявил Фищенко.

Кроме того, по словам Фищенко,у него нет пяти миллионов гривен, чтобы внести залог, который потребовал суд.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал именно коррупционный скандал.

Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко, но, по данным на вторник, 15 сентября, письма до сих пор остаются без ответа.