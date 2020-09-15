Австрия выделит миллион евро для Донбасса

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене заявил, что Австрия планирует выделить 1 миллион евро гуманитарной помощи для Донбасса, сообщает Укринформ.

"Для Австрии особенно важным является вопрос жизни населения в регионе конфликта, поэтому мы предоставляем соответствующую гуманитарную помощь, особенно внутренне перемещенным лицам. Меня радует, что в рамках визита господина Президента Зеленского мы смогли пообещать и подтвердить, что предоставим помощь в размере 1 млн евро для дальнейшей помощи этому региону", – сообщил Ван дер Беллен.

По его словам, конфликт на Донбассе является "открытой раной посредине Европы". Ван дер Беллен поблагодарил Зеленского за его "смелые и мужественные инициативы", особенно те, которые касаются гражданского населения на Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Республику Австрия. Главу государства сопровождает его супруга Елена.