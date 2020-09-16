Nestlé та Veolia запускають масштабний проєкт зі збору та переробки сміття

Протягом осені 2020 року компанії обладнають інфраструктуру для збору понад 40 тонн сміття на місяць у трьох містечках Київської області.

14 вересня 2020 року Компанія Nestlé в Україні та Молдові й компанія з управління відходами Veolia оголосили про старт проєкту у межах глобального зобов’язання Nestlé до 2025 року перейти на використання упаковок з матеріалів, повністю придатних до переробки або повторного використання. Проте, це лише один з необхідних кроків для запровадження циркулярної економіки. Також потрібно створити умови для збору, сортування та переробки такої упаковки. Для цього компанії об’єднують зусилля та інвестують 57 млн гривень протягом 5 років у розбудову інфраструктури у трьох містах під Києвом — Макарів, Нові Петрівці та Старі Петрівці, населення яких складає близько 28 тис. жителів.

Метою проєкту є розвиток інфраструктури збору та переробки відходів і загальне підвищення рівня збору вторинної сировини. Проєкт дозволить практично впровадити на окремих територіях принцип розширеної відповідальності виробника (РВВ), який покладає відповідальність за управління відходами у першу чергу на виробника — від моменту створення продукту і до етапу переробки упаковки.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові, наголошує на критичній необхідності переходу до циркулярної економіки та запровадження масштабних програм з управління відходами: «Наша компанія взяла на себе зобов'язання до 2025 року перейти на упаковку з матеріалів, придатних до переробки або повторного використання. Однак для ефективного розв’язання проблеми недостатньо лише створити інноваційне пакування, важливо побудувати ефективну систему збору та переробки відходів на національному рівні. Україна знаходиться на ранніх етапах впровадження циркулярної економіки. Ми бачимо цей проєкт як тест для створення загальнонаціональної системи РВВ. Ми, в Nestlé, прагнемо знайти вдосконалені рішення разом із нашими партнерами для повторного використання та переробки упаковки».

Цей проєкт є дуже важливою трансформацією, де необхідна спільна робота всіх зацікавлених сторін. Тому Nestlé разом з партнером Veolia бере участь у створенні спеціальної інфраструктури та системи збору, сортування й переробки відходів Ми також дуже раді готовності місцевих органів влади Макарова, Нових та Старих Петрівців до впровадження такого проєкту.

У межах ініціативи та підготовки інфраструктури міст до проєкту планується встановлення понад 200 спеціалізованих контейнерів для збору таких типів відходів: папір, метал, скло та пластик. Згідно з підрахунками фахівців компанії Veolia, це дозволить щомісяця збирати близько 20 тонн скла та 25 тонн інших типів відходів. Усе зібране сміття буде відправлятися на переробку та повторно використовуватися, аби зменшити генерацію відходів на території місцевих громад.

Реалізуючи принципи сталого розвитку та дотримуючись свого зобов’язання щодо стандартів пакування, Nestlé створила у Швейцарії перший у харчовій галузі Інститут пакувальних матеріалів, який займається розробкою новітніх функціональних, безпечних й екологічних пакувальних рішень.

«Розв’язання проблеми переробки твердих побутових відходів є надзвичайно важливим не лише в межах нашого містечка, а й усієї країни. Як ми знаємо, завжди варто починати з малого, у першу чергу – з себе. Я вдячний компаніям-партнерам, Nestlé та Veolia, за інвестиції та запуск такого проєкту саме в Макарові. Наша ж громада, зі свого боку, докладе максимум зусиль, щоб зменшити кількість побутових відходів та залишити майбутнім поколінням чисте довкілля», — сказав Вадим Токар, Макарівський селищний голова.

Партнерство з компанією Veolia розраховане на 5 років і є частиною ініціативи зі створення спільних цінностей Nestlé, яка спрямована на мінімізацію впливу на навколишнє середовище та створення цінності для суспільства й компанії.

«Я захоплений нашим партнерством з компанією Nestlé в Україні та Молдові, а також підтримкою місцевих рад, де ми впроваджуємо проєкти. Мета нашого партнерства — зробити роздільний збір відходів значним кроком на шляху до створення системи комплексного поводження з твердими побутовими відходами, з максимальним вилученням вторинної сировини, — розповідає Королюк Олександр Богданович, директор підприємств Веолія в Україні. — Також я сповнений надії, що цей пілотний проєкт слугуватиме яскравим прикладом для наслідування і для інших українських міст, містечок та селищ».