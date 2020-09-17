Статистика коронавируса в Киеве на 17 сентября: за сутки 379 новых заболевших

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 379 новых больных, пять человек умерли. Всего от коронавируса умер 296 киевлянин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки 16 сентября заболели:

208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет

130 мужчин от 18 до 83 лет

20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 до 17 лет.

Заболели также семь медиков.

В больницы столицы попал 31 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус победил 5601 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 72, в Днепровском районе – 59. В Деснянском районе – 55 случаев.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в Украине выявили 3 584 заболевших коронавирусом – новый антирекорд