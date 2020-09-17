Дон Кихоты-2020: местные власти в регионах Украины сражаются с вышками 5G

Министерство цифровой трансформации Украины доложило, что власти на местах вместе с коммунальными предприятиями активно препятствуют размещению базовых станций мобильной связи. Причем не только вышек 5G, но и оборудования более ранней технологии – 4G.

"За последнее время появилась информация о нескольких случаях, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них – город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы", – сообщило министерство у себя в Telegram-канале.

Еще несколько случаев противодействия установке вышек мобильной связи зафиксировали в Мариуполе. Так в крупнейшем городе на берегу Азовского моря против новых базовых станций сплотились Городской совет Мариуполя, Государственная судебная администрация в Донецкой области и коммунальное предприятие "Мариупольтеплосеть".

Cкриншот: YouTube / "Дія"

Аналогичная ситуация складывается не только в регионах, но и в столице Украины: "По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района".

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Еще один острый случай "радиофобии" зафиксировали в Ивано-Франковске. Там установке базовой станции мобильной связи препятствует Управление здравоохранения города, которое действует при городском совете, а также Ивано-Франковская городская клиническая больница.

В заключение Министерство цифровой трансформации напомнило, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливают украинские операторы, не вредны для людей, животных или растений. В подкрепление своих слов, министерство опубликовало образовательный видео-ролик о новых технологиях:

Видео: YouTube / "Дія"

Напомним, в начале августа 2020-го в Киеве, на Крещатике, под стенами Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи, прошел митинг против установки вышек мобильной связи пятого поколения.