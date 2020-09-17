ОМКФ 2020: На Потемкинской лестнице покажут столетний фильм

Немую картину “Голем, как он пришел в мир” покажут под открытым небом

Несмотря на то, что 11-й Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые будет проходить онлайн с 25 сентября по 3 октября, организаторы решили не лишать зрителей киноперформанса под открытым небом. 2 октября на Потемкинской лестнице в Одессе покажут немой фильм Карла Безе и Пауля Вегенера “Голем, как он пришел в мир”. Выбор этой картины не случаен - в этом году яркому образцу раннего немецкого экспрессионизма исполняется 100 лет.

Немой фильм ужасов “Голем, как он пришел в мир” основан на давней еврейской легенде об ожившей статуе. По сюжету фильма, действие происходит в пражском гетто 16 века. Император собирается выгнать евреев из города и местный раввин Лев пытается предотвратить непоправимое. Для этого он с помощью черной магии оживляет статую Голема. Но не все идет по плану раввина.

Показ фильма на Потемкинской лестнице будет сопровождать камерный оркестр. Музыканты исполнят саундтрек к “Голему”, который написал израильский композитор Бетти Оливеро. Авторство аранжировки принадлежит одному из основателей международного возрождения концертов немого кино Гонтеру А. Бухвальду. Кстати, он считается одним из лучших дирижеров сопровождения “Голема”, поскольку провел уже множество таких киноконцертов по всему миру, начиная с премьеры в 1997 году в Венском Концертхаусе.

Те, у кого нет возможности приехать в Одессу на показ, смогут посмотреть киноперформанс “Голем, как он пришел в мир” вживую во время трансляции на платформе oiff.online.

Показ реализуется при поддержке Goethe-Institut Ukraine.