Рада запретила депутатам брать на работу родственников и близких лиц

Верховная Рада Украины в четверг, 17 сентября, приняла законопроект, который запрещает депутатам всех уровней устраивать близких родственников или лиц на должности помощников-консультантов.

Об этом сообщают Факты.

Запрет распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов.

За такое решение проголосовали 252 парламентария.

До этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе подчиненных лиц. По мнению авторов законопроекта, этот закон обеспечит нормативно-правовое регулирование в сфере конфликта интересов.

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Согласно документу, к близким лицам относятся: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родные брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дедушка, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой субъекта.

Таким образом , теперь депутаты всех уровней не смогут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с выполнением полномочий близкими им лицами.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который раширит возможности отца в воспитании ребенка – теперь мужчины получат право уходить в декрет без согласия матери ребенка.