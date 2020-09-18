Газопровод под Чабанами восстановили
Газопровод под Чабанами в Киевской области восстановлен после разгерметизации, по нему уже можно пустить газ, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 сентября около 00:20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.", – сказано в сообщении.
По состоянию на 7 утра 18 сентября газопровод восстановили для транспортировки газа.
Напомним, в ночь на 15 сентября в поселке Чабаны, расположенном под Киевом, прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет российский газ в Европу и проходит вблизи поселка.