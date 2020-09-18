Статистика коронавируса в Киеве на 18 сентября: 291 новый случай заражения

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 291 нового больного, восемь человек умерли. Всего от коронавируса умер 304 человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет; 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет; 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 61, в Днепровском – 40 и в Дарницком – 39.

Напомним, по состоянию на 18 сентября в Украине выявили 3 228 заболевших коронавирусом.