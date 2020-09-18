Билеты на 11-й Одесский международный кинофестиваль уже в продаже

11-й Одесский международный кинофестиваль запустил продажу билетов на фильмы конкурсных и внеконкурсных программ, а также на мастер-классы. Ознакомиться с расписанием сеансов и приобрести билеты на любой из них можно на сайте. Также на платформе oiff.online можно отслеживать даты премьер фильмов, количество доступных просмотров и период доступа к просмотру картин. Стоимость одного билета составляет 60 грн.

Билеты можно приобрести заранее на каждый из фильмов и максимально эффективно спланировать свое время и собственное расписание просмотров лент 11-го ОМКФ, который состоится в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Показы фильмов Международной и Национальной конкурсных программ ограничены по времени - каждый фильм доступен только 2 дня. Другие ленты программы могут быть ограничены по количеству показов и по датам (по требованию правообладателя, в какие фильмы доступны к просмотру. Ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими и английскими субтитрами. Показы всех фильмов будут доступны к просмотру исключительно на территории Украины.

Кроме того, в продаже доступны Фестивальные абонементы, которые дают возможность посмотреть более 100 фильмов из всех программ ОМКФ. С абонементом или отдельным билетом зрители увидят лучшие премьеры и фестивальные кинохиты со всего мира, которые присутствуют в раных секциях:

Международная конкурсная программа, в которой представлено 12 полнометражных фильмов

Национальная конкурсная программа. Полный метр, где представлено 7 украинских и созданных в копродукции с Украиной картин

Национальная конкурсная программа. Короткий метр, в котором представлено 11 фильмов

Конкурс европейских документальных фильмов, где есть 8 картин

Фестиваль Фестивалів, где представлены участники и победители Берлинского, Венецианского, Каннского кинофестивалей, кинофестиваля в Локарно и Карловых Варах

Специальные показы, в рамках которых будут показаны фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева “Номера”, фильм Грегори Монро “Кубрик о Кубрике и работа Люди Бокен “Последний кинопоказ в Бухаресте”

Новая программа "Визии", в которой собраны фильмы с оригинальным визуальнонарративным кинематографическим подходом, высоко оцененном на мировых кинофестивалях вроде Канн, Торонто, Берлинале и других

Купить билет на любой из фильмов 11-го Одесского международного кинофестиваля можно на сайте сайте.