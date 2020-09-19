Статистика коронавируса в Украине на 19 сентября: очередь на тестирование выросла до 28 тысяч
По состоянию на 19 сентября в Украине выявили 3 240 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 228 случаев, до этого – 3 584). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712. Выздоровели 76 754 человек (+1 268 за сутки).
От коронавируса скончались 3 516 пациентов (48 из них за последние сутки). Продолжают болеть 92 442 человека (+1 924).
Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.
Динамика эпидемии по регионам:
– Харьковская область – 14 464 заболевших (200 за сутки);
– Одесская – 11 205 (281);
– Тернопольская – 11 016 (311);
– Киев – 19 140 (400);
– Львовская – 18 129 (260);
– Ивано-Франковская – 12 212 (181);
– Черновицкая – 12 917 (124);
– Хмельницкая – 4481 (142);
– Киевская – 7611 (135);
– Ровенская – 11 015 (98);
– Житомирская – 4931 (157);
– Днепропетровская – 3878 (113);
– Закарпатская – 9110 (79);
– Черниговская – 3188 (55);
– Волынская – 6783 (94);
– Сумская – 2916 (109);
– Винницкая – 5200 (86);
– Запорожская – 2829 (81);
– Черкасская – 2983 (92);
– Николаевская – 2374 (54);
– Донецкая – 2371 (58);
– Херсонская – 790 (24);
– Полтавская – 1461 (71);
– Луганская – 735 (29);
– Кировоградская – 973 (6).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 17 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 15, 03% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28 061. Было проведено 31 092 ПЦР-тестирований.
Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.