Статистика коронавируса в Украине на 19 сентября: очередь на тестирование выросла до 28 тысяч

По состоянию на 19 сентября в Украине выявили 3 240 заболевших коронавирусом (сутками ранее было 3 228 случаев, до этого – 3 584). Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 172 712. Выздоровели 76 754 человек (+1 268 за сутки).

От коронавируса скончались 3 516 пациентов (48 из них за последние сутки). Продолжают болеть 92 442 человека (+1 924).

Больше всего новых случаев инфицирования подтверждено в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской (281) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 14 464 заболевших (200 за сутки);

– Одесская – 11 205 (281);

– Тернопольская – 11 016 (311);

– Киев – 19 140 (400);

– Львовская – 18 129 (260);

– Ивано-Франковская – 12 212 (181);

– Черновицкая – 12 917 (124);

– Хмельницкая – 4481 (142);

– Киевская – 7611 (135);

– Ровенская – 11 015 (98);

– Житомирская – 4931 (157);

– Днепропетровская – 3878 (113);

– Закарпатская – 9110 (79);

– Черниговская – 3188 (55);

– Волынская – 6783 (94);

– Сумская – 2916 (109);

– Винницкая – 5200 (86);

– Запорожская – 2829 (81);

– Черкасская – 2983 (92);

– Николаевская – 2374 (54);

– Донецкая – 2371 (58);

– Херсонская – 790 (24);

– Полтавская – 1461 (71);

– Луганская – 735 (29);

– Кировоградская – 973 (6).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 17 сентября ПЦР-тесты, проведенные в лабораториях Украины, выдали долю 15, 03% положительных тестов. Количество остатков (непротестированных образцов) – 28 061. Было проведено 31 092 ПЦР-тестирований.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.