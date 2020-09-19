Крупнейшая операция за 20 лет: в Николаевской области высадились сотни британских десантников (фото)

В Украине начались военные учения "Объединенные усилия – 2020": первый этап начался с высадки украинских и британских десантников в Николаевской области, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Высадку проводили с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с территории Великобритании.



"Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил. Потом на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26", – сказано в сообщении.

Британское издание Mirror отмечает, что это крупнейшая десантная операция для Британии за 20 лет – десантировались более 450 британских военных.

Фото: Cpl Danny Houghton RLC

Подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ будут действовать совместно с военнослужащими 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании во время учений в осложненных условиях тактической обстановки.

16-я воздушно-штурмовая бригада – воздушно-десантное формирование армии быстрого реагирования и единственная бригада в британской армии, сосредоточенная на проведении десантно-штурмовых операций.

"Учения такого формата уникальные и проводятся впервые. Их цель – практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и наших государств-партнеров, десантного братства", – сообщили в ВСУ.

Отметим, 21 сентября в Астраханской области России начнутся масштабные учения "Кавказ-2020". Кроме россиян в них примут участие белорусы, китайцы, армяне, иранцы, пакистанцы и военные из Мьянмы, а также Таджикистан – в качестве наблюдателя. Индия и Азербайджан отказались.

Напомним, в Яворовском районе Львовской области на территории "Международного центра миротворчества и безопасности" Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 15 сентября стартовали международные учения "Rapid Trident 2020". Это самые масштабные международные военные учения на территории нашей страны в 2020 году, сообщило Министерство обороны.