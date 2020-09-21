Спецназ ВСУ произвел десантирование с конвертопланов США

В рамках международных учений Rapid Trident-2020 украинские бойцы Сил специальных операций (ССО) провели беспарашютное десантирование с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Два конвертоплана из воздушно-тактической группы Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе, которые обеспечивают совместную отработку задач спецназовцев США и подразделений ССО ВСУ в рамках двустороннего обучения, совершили полет из Винницкой во Львовскую область и приняли на борт украинских военных.

Над одной из учебных участков полигона спецназовцы США и Украины выполнили тренировочное десантирование беспарашютным способом.

"Наша работа предполагает постоянное самосовершенствование и овладение техниками десантирования из различных типов летательных аппаратов. На этот раз десантировались из американских Osprey. И это очень не похоже на то, как проводить такое десантирование с вертолета. Есть различия. А значит надо тренироваться", – сказал лейтенант ССО ВСУ Андрей А.

Американский конвертоплан Osprey – это единственная в мире серийная машина, которая является гибридом самолета и вертолета.

Он способен нести на борту 9 тонн груза. V-22 летит в два раза быстрее, чем знаменитый двухмоторный CH-47 "Чинук".

Уникальные преимущества этому летательному аппарату предоставляют его поворотные пропеллеры. Они способны создавать как подъемную силу, так и горизонтальную тягу. В результате Osprey может зависать на месте подобно вертолету.

Фюзеляж имеет достаточную прочность, чтобы выдержать деформации под влиянием двух двигателей весом 437 кг. В конвертоплане использованы композитные материалы, чтобы его вес был меньше, а прочность корпуса – больше. Лопасти пропеллеров складываются, таким образом Osprey может базироваться на авианесущих кораблях.

Отметим, в составе Сил спецопераций ВСУ появилась авиационная эскадрилья.