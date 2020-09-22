Статистика коронавируса в Украине на 22 сентября: умерших вдвое больше, чем вчера

За последние сутки заболело 2884 человека (сутки ранее - 2675 человек).

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 79901 человека (на 1717 человек больше, чем по данным на 21 сентября). От коронавируса скончались 3642 человека (59 человек за сутки). По данным на понедельник, 21 сентября, эта цифра равнялась 26 жертвам. Продолжают болеть 97 694 человек( на 1 108 человек больше, чем сутки ранее).

Больше всего новых инфицированных в Киеве (+270), в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Львовской (+275), областях.

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область — 5377 случаев (+55);

Волынская область — 7031 случай (+95);

Днепропетровская область — 4218 случаев (+100);

Донецкая область — 2505 случаев (+25);

Житомирская область — 5121 случай (+62);

Закарпатская область — 9265 случаев (+76);

Запорожская область — 3034 случая (+100);

Ивано-Франковская область — 12675 случаев (+137);

Кировоградская область — 1005 случаев (+12);

Киев — 20028 случаев (+270);

Киевская область — 8020 случаев (+140);

Луганская область — 767 случаев (+8);

Львовская область — 18793 случая (+275);

Николаевская область — 2572 случая (+21);

Одесская область — 11843 случая (+233);

Полтавская область — 1575 случаев (+41);

Ровенская область — 11353 случая (+111);

Сумская область — 3184 случая (+67);

Тернопольская область — 11732 случая (+293);

Харьковская область — 15505 случаев (+372);

Херсонская область — 837 случаев (+19);

Хмельницкая область — 4937 случаев (+114);

Черновицкая область — 13304 случая (+139);

Черкасская область — 3145 случаев (+49);

Черниговская область — 3411 случаев (+70).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 20 сентября, 16,4% проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 19 788 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 19705 образцов.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.

К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8 день, в случае, если при проведении теста коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.