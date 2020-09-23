ВНО по украинскому языку должны сдавать все выпускники, без исключения, — языковый омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился с открытым письмом к Кабмину, чтобы ввести многоуровневое ВНО по украинскому языку и литературе в зависимости от специальности, на которую поступает выпускник, а не преуменьшать значение украинской литературы как самостоятельного предмета.

Об этом заявил на своей странице в Facebook.

"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех, при этом предлагаем разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические", - написал он.

По его словам, исключение украинской литературы из перечня предметов ВНО "это одна из самых больших угроз" для гуманитарной политики в Украине вцелом.

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"Считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов - это одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики", - добавил языковой омбудсмен, уточнив, что "такие эксперименты нам не нужны".

Кремень отметил, что обращение к главе правительства уже поддержали вузы, ученые, шевченковские лауреаты, писатели, музыканты, художники.

Напомним, ранее в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что в 2021 году, в отличие от предыдущих лет, ВНО будет проводиться отдельно по украинскому языку и по литературе.