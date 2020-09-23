Во Львовской области добывали нефть. Из трубы нефтепровода "Дружба"

Офис Генпрокурора сообщил, что в Стрыйском районе Львовской области при проведении "неотложных обысков" был обнаружен нелегальный стационарный нефтеперегрузочный комплекса. Он расположен в нескольких километрах от несанкционированной врезки в нефтепровод "Дружба", через которую нефть выкачивалась и похищалась в "промышленных масштабах", указывается в сообщении.

Правоохранители задокументировали процесс транспортирования украденных нефтепродуктов спецавтомобилями до мест их реализации.

Изъяты транспортные средства, оборудование, а также около 150 тонн нефтепродуктов. Устанавливается сумма убытков, причиненных в результате врезки в нефтепровод.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.292 и ч.5 ст.185 (повреждение объектов магистральных нефтепроводов, кража, совершенная в особо крупных размерах) УК.

"Дружба" - крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е в СССР для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района (от Самары) в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР. Диаметр труб 530, 720 или 1020 мм.

Напомним, нелегальные врезки в нефтепроводы обнаруживаются достаточно часто. Так в июле прошлого года ремонтные бригады ликвидировали сразу три врезки в нефтепровод "Дружба" в течение суток. Диамтер каждой из них составлял несколько миллиметров.