Статистика коронавируса в Киеве на 24 сентября: заразились 330 человек

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 330 человек, три пациента умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в Киеве уже 20 665 подтвержденных случаев заражения и 333 смертей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева

Среди заболевших:

171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет

128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

14 девочек от 3 лет до 17

17 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы госпитализировали 38 человек. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 60. В Деснянском – 51. В Днепровском районе – 44 случая.

Напомним, по состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.