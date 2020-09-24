Статистика коронавируса в Киеве на 24 сентября: заразились 330 человек
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 330 человек, три пациента умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 20 665 подтвержденных случаев заражения и 333 смертей.
Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева
Среди заболевших:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет
- 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 14 девочек от 3 лет до 17
- 17 мальчиков от 3 до 17 лет.
В больницы госпитализировали 38 человек. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 60. В Деснянском – 51. В Днепровском районе – 44 случая.
Напомним, по состоянию на четверг, 24 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 188 106.