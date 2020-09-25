Статистика коронавируса в Украине на 25 сентября: за сутки заболело 3565 человек

По состоянию на пятницу, 25 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 191 671. За последние сутки заболело 3565 человек (сутки ранее – 3372 человека).

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего выздоровели 85 133 человека (за сутки – 1675). От коронавируса скончались 3827 человек (70 человек за сутки). Продолжают болеть 102 711 человек ( на 1 820 человек больше, чем сутки ранее).

Больше всего новых инфицированных в Киеве (+380), Харьковской области (+297), Тернопольской области (+245) и Днепропетровской области (+225).

Статистика коронавируса по областям:

Киев – 21 045 заболевших (380 за сутки);

Львовская – 19 465 (215);

Харьковская область – 16 490 (297);

Черновицкая – 13 736 (174);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Одесская – 12 470 (161);

Тернопольская – 12 579 (245);

Ровенская – 11 774 (153);

Закарпатская – 9 490 (74);

Киевская – 8 430 (144);

Волынская – 7 362 (127);

Винницкая – 5 653 (97);

Житомирская – 5 403 (141);

Хмельницкая – 5 361 (176);

Днепропетровская – 4 917 (225);

Черниговская – 3 770 (123);

Черкасская – 3 459 (104);

Сумская – 3 474 (122);

Запорожская – 3 428 (140);

Николаевская – 2 782 (65);

Донецкая – 2 851 (84);

Полтавская – 1 752 (75);

Кировоградская – 1052 (13);

Херсонская – 954 (49);

Луганская – 894 (53).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 23 сентября, 17,5 % проведенных ПЦР-тестов оказались положительными. В общей сложности было проведено 26 779 ПЦР-тестирований, непротестированными остаются 19 114 образцов.

Отметим, Минздрав Украины внес изменения в специальную инструкцию, которая определяет алгоритмом действий при обнаружении симптомов Covid-19 и при тестировании на коронавирус. Теперь ПЦР-тестирование после возвращения с двухнедельной самоизоляции – больше не обязательно.

К тому же самоизоляцию можно прекратить на 8 день, в случае, если при проведении теста коронавирус не будет выявлен. Правда, в этом случае тест нужно будет оплатить за свой счет.