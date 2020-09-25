Статистика коронавируса в Киеве на 25 сентября: заболели 380 человек
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 380 человек, девять человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего в Киеве уже 21 045 подтвержденных случаев заражения и 342 смерти.
Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6255 жителей Киева.
Среди заболевших:
- 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет
- 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет
- 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет
- 17 мальчиков от 2 до 17 лет.
В больницы госпитализировали 49 человек. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 90. В Днепровском – 56, в Деснянском районе – 54 случая.
Напомним, по состоянию на пятницу, 25 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 191 671.