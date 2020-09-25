В центре Харькова стреляли в женщину и угнали ее автомобиль

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на 38-летнюю женщину в центре города, в результате чего она получила ранение руки, сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавшую доставили ​​в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащий женщине.

"Информация о звуках выстрелов возле станции метро "Научная" поступило в полицию около 13:05. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, работники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория", – сказано в сообщении.

Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. В городе введена полицейская операция "Сирена".

"Был один человек, он забрал у нее сумку с деньгами. Муж вышел из машины, чтобы помочь жене, а грабитель сел на водительское сиденье и уехал", – рассказала свидетель Людмила, передает местное издание NewsRoom.

По словам свидетелей, прозвучал как минимум один выстрел. Пострадавша находится в больнице.

"Стрельбу не видел, но слышал звук. Был один выстрел. Я даже в начале подумал, что шарик лопнул, которые у нас висят", – рассказал охранник расположенного рядом магазина.