Налогоплательщики заплатили 14 млн гривен за авиаперелеты Зеленского

С начала 2020 года на перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн, говорится в данных единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

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Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе – более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся перелет Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Напомним, Зеленский ответил на петицию с требованием отставки из-за ситуации, когда он не задекларировал более 5 млн гривен доходов от покупки ценных бумаг.