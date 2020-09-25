Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами: у выживших ожоги 90% тела

Под Харьковом, неподалеку от аэродрома, который расположен у Ростовской трассы, 25 сентября в 20.45 разбился самолет.

Как сообщает Depo.Харков, на месте падения возник масштабный пожар.

По информации ГСЧС Харьковской области к месту падения отправлены три отделения спасателей, автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль. Вылетела также поисковая группа на вертолете.

Директор Центра медицины катастроф Виктор Забашту сообщает, что скорая забрала с места ЧП двух человек, у них обожжено более 90% тела.