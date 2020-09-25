Просто "вошел" в землю. В крушении самолета под Харьковом погибли не менее18 человек

Командование Воздушных сил Украины подтвердило информацию о падении самолета Ан-26 вечером 25 сентября. По данным военных, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба, разбился при заходе на посадку.

Гражданский воздушный патруль Харьковской области сообщил сайту 057.ua, что самолет просто "вошел" в землю. "Разбился военный транспортный самолет Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался", - рассказали очевидцы.

По данным МВД Украины, на борту самолета находились 23 человека, это 5 членов экипажа и курсанты. 18 из них погибли, 2 ранены.

На месте падения бушует пожар, продолжают работу пожарные.