При крушении самолета с курсантами выжили 2 человека, - губернатор Харьковской области

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал каналу Украина 24 о том, что в авиакатастрофе с АН-26 выжили четыре человека. Они сумели спастить, выпрыгнув с самолета, когда он находился уже на минимальном расстоянии от земли.

Пострадавшие, по словам Алексея Кучера, доставлены в 4-ю больницу города Харькова.

Напомним, самолет, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил, разбился 25 сентября в 20.45. По данным ГСЧС, самолет упал в районе г. Чугуева на расстоянии примерно 2 км от военного аэропорта и загорелся. В гашении пожара принимали участие 15 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

По предварительным данным, на борту находились 28 человек, найдены тела 22 погибших.

Президент Зеленский дал поручение создать правительственную комиссию для расследования катастрофы и сообщил, что 26 сентября вылетает на Харьковщину.