У левого двигателя АН-26 были неполадки, но пилот был спокоен, — министр обороны

Несмотря на неполадки в работе двигателя, пилот упавшего АН-26 был спокоен и собирался посадить самолет согласно регламенту. Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко, ссылаясь на министра обороны Украины Андрея Тарана.

Сегодня утром, 26 сентября, на месте трагедии начала свою работу Комиссия по расследованию причин катастрофы. На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица. На месте катастрофы было найдено тело еще одного погибшего.