Намек на осень. В Украине ощутимо похолодает и пройдут дожди

В воскресенье, 27 сентября, в Украину вместе с грозами и штормовым ветром придет похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура воздуха опустится на несколько градусов по всей стране, но холоднее всего будет на западе.

Также в воскресенье ожидаются дожди на всей территории страны, кроме Луганской области. На западе пройдут сильные дожди, в Карпатском регионе – сильные дожди с грозами. Температура ночью составит 10-15 градусов, на Закарпатье 5-10 градусов, а днем 12-17 градусов. В Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

Ночью также пройдут значительные дожди в Одесской, Винницкой и Житомирской областях, в некоторых районах с градом.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 20-25°, в северных, местами центральных областях 15-20°.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидаются грозовые дожди. Температура ночью 13-16 градусов, днем 18-21 градусов.

В Киеве завтра также ожидается дождь и сильный ветер. Днем температура воздуха в столице будет достигать 19-20 градусов.

По данным синоптика Натальи Диденко, погода изменится из-за надвигающегося циклона. Возможны ливни, грозы и град. Ветер усилится до штормовых значений в некоторых регионах.