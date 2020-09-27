Будут поддерживать мир и безопасность. По ротации в Конго отправились 250 украинских военных

В субботу, 26 сентября, из Львова вылетели 250 украинских миротворцев, которые на протяжении нескольких месяцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных Войск ВСУ.

"На этот раз ротация происходит с предупредительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Накануне командирования будущие миротворцы прошли двухнедельную обсервацию", - говорится в сообщении.

Украинские миротворцы отправились в Конго после обязательной обсервации

Также уточняется, что во время обсервации им провели вакцинацию, ПЦР-тесты на определение коронавируса.

"Уважаемые собратья. Начало очередной ротации всегда мгновение, что волнует. Желаю вам приступить к выполнению задач полными сил, опыта, а главное вернуться к своим семьям и близким живыми и здоровыми", - заявил во время торжественного мероприятия командир 16-й отдельной бригады армейской авиации, полковник Павел Бардаков уточнив, что это по счету уже 12 ротация украинских миротворцев в Конго.

После торжественной части миротворцы сразу отправились в аэропорт

Справка

18-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго с 1 декабря 2012 года. В связи с нестабильной ситуацией в стране, наши летчики и личный состав несут боевое дежурство на аэродромах, осуществляют поисково-спасательные операции, разведку и наблюдение, обеспечивают перевозки грузов, а также сопровождают вертолеты миссии ООН. Во всех военнослужащих 12-й ротации национального контингента есть опыт участия в АТО и ООС.

Напомним, ранее в рамках десятой ротации в Демократическую Республику Конго отправился личный состав 18 отдельного вертолетного отряда Воздушных Сил ВСУ.