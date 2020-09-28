Не на чем летать. Эксперты — о главных проблемах украинской авиации и авиапрома

В прошлом году президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил о том, что износ основных средств достиг 80% и завод может остановиться через 5-7 лет. По его словам, средств на обновление не хватает из-за отсутствия заказчиков.

"У нас даже нет внутреннего рынка. Мы не получили но одного заказа от Минобороны, пограничной службы, службы чрезвычайных ситуаций. У нас в сборочных цехах стоят в высокой степени готовности пять самолетов. Но нет наполнения и заказчика", — сказал Донец.

С 2015 года серийное производство самолетов в Украине прекращено, последняя поставка была осуществлена в июне того же года. Похвастаться украинская авиация могла разве что новым Ан-178, но если копнуть поглубже, то станет очевидным, что проект оказался провальным.

Проектирование нового грузового самолета Ан-178 на базе пассажирского Ан-158 началось в 2010 году, первый полет состоялся в 2015 году на аэродроме "Гостомель". Но по состоянию на 2017 год программа разработки самолета фактически остановлена. В августе 2019 года концерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", выиграл тендер на поставку одного Ан-178 в Перу стоимостью $65 млн. Срок выполнения контракта – 2021 год. Чуть позже МВД Украины и "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве. МВД планирует закупить 13 самолетов Ан-178 для Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кладбище самолетов в Запорожье. Фото: Сайт 061.ua

Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support, рассказал Фокусу, почему Украина не обновляет авиационный парк.

"Могу ошибаться, но мне кажется, что вооруженные силы Украины новых самолетов завода Антонова не закупали никогда. Но это не значит, что тот же Ан-26, чье производство закончилось в 1986 году, с тех пор не подвергался капитальному ремонту. Наверняка подвергался и ремонту, и техническим проверкам. Другой вопрос, почему Украина не обновляет авиационный парк, а предпочитает летать на том, что было построено и 30, и 50 лет назад", — говорит Александр Ланецкий.

Эксперт отмечает, что после развала СССР в Украине осталось огромное количество самолетов, из-за чего не было смысл закупать новую технику. Сыграло роль и финансирование по остаточному принципу.

"В итоге сегодня мы имеем, по меньшей мере, два кладбища самолетов – в Запорожье и Мелитополе. Если новый самолет из завода Антонова сейчас будет стоить $20-50 млн, то ремонт так называемых "долгожителей" обойдется $1,5-2 млн. Кроме того, прибыль от экспорта украинских самолетов уходит, опять-таки, не на развитие авиации, а непонятно куда", — рассказал Александр Ланецкий.

По словам руководителя Friendly Avia Support, нынешнее положение украинской авиации определяет не только возраст самолета и его состояние, но и опыт, подготовка и количество налета у пилотов. А также состояние взлетных полос и аэродромов.

"Это комплексная проблема и решать ее нужно комплексно, а не спихивать всю вину на возраст самолета. Если сегодня не предпринять меры, не заняться авиацией всерьез, а не по остаточному принципу – летать скоро будет не на чем", — считает эксперт.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, сегодня украинские самолеты подвергаются ремонту, недотягивающему по качеству даже до устаревших советских стандартов. А все потому, что основная часть запчастей производится в России, поставки откуда были прекращены.

"Нашей авиации приходится выкручиваться. Что-то закупается в Китае, что-то в Индии, однако это кардинально не решает проблемы. В итоге самолеты и вертолеты проходят средний и капитальный ремонт постольку-поскольку", — говорит Жирохов.

Военный летчик в запасе Юрий Лях (имя изменено) рассказал Фокусу о том, что в конце 90-х — начале 00-х украинские самолеты с наименьшим сроком эксплуатации изымались из боевого состава ВСУ и продавались за границу. А то, что осталось – досталось украинским летчикам.

"Я помню, сколько самолетов продавали в Африку, Азербайджан и другие страны. Сотни машин улетали от нас. За все время независимости боевые самолеты Украина не закупала никогда. Современный истребитель стоит порядка $50 млн, а самолет пятого поколения – около $100 млн. На сегодняшний день весь авиапарк состоит из самолетов советского производства, как их ремонтируют и откуда берут запчасти, я как летчик сказать не могу. Но о состоянии машин можно судить по статистике отказов в воздухе", — говорит Юрий.

По открытым данным, с 1992 по сентябрь 2020 года ВВС Украины потеряли в летных происшествиях 25 самолетов, без учета боевых потерь на востоке страны.