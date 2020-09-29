Статистика коронавируса в Украине на 29 сентября: число умерших с начала эпидемии превысило 4 тысячи

По состоянию на вторник, 29 сентября, в Украине заболели коронавирусом 3 627 человек (сутками ранее – 2 671). Общее число подтверждений COVID-19 достигло в стране 204 932. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

За последние сутки скончались 69 человек (сутками ранее – 37). Всего с начала эпидемии умерли уже 4 065 больных с COVID-19.

За последние 24 часа зафиксировано 1 797 выздоровевших (днем ранее – 571).

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской области и Киеве. Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской области – 13, Луганской – 21 и Херсонской – 22.

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 18129 заболевших (426 за сутки);

– Киев – 22 559 (416);

– Одесская – 13 350 (271);

– Днепропетровская – 5551 (200);

– Сумская – 4008 (195);

– Львовская – 20 085 (169);

– Черновицкая – 14 280 (167);

– Тернопольская – 13 303 (164);

– Ровенская – 12 302 (157);

– Хмельницкая – 5896 (149);

– Киевская – 8996 (142);

– Волынская – 7911 (136);

– Полтавская – 2107 (135);

– Ивано-Франковская – 13 577 (132);

– Запорожская – 3895 (122);

– Черкасская – 3881 (122);

– Черниговская – 4099 (103);

– Винницкая – 6062 (88);

– Донецкая – 3132 (86);

– Закарпатская – 9735 (81);

– Николаевская – 3074 (63);

– Житомирская – 5826 (47);

– Херсонская – 1084 (22);

– Луганская – 1000 (21);

– Кировоградская – 1090 (13).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 27 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 19,25% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 11 243. Было проведено 16 533 ПЦР-тестирований.

Отметим, с понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19. На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.