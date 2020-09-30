Статистика коронавируса в Украине на 30 сентября: впервые более 4 тысяч новых случаев за сутки

По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине заболели коронавирусом 4 027 человек, что является антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 3 627). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.

За прошедшие сутки скончались 64 человека (днем ранее – 69). За сутки зафиксировано 2 110 выздоровевших (днем ранее – 1797), что также является рекордом.

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области – 549 человек. Меньше всего заразившихся за этот период выявили в Кировоградской области (18).

Динамика эпидемии по регионам:

– Харьковская область – 18678 заболевших (549 за сутки);

– Киев – 22 778 (219);

– Одесская – 13 529 (179);

– Днепропетровская – 5822 (271);

– Сумская – 4223 (215);

– Львовская – 20 350 (265);

– Черновицкая – 14 446 (166);

– Тернопольская – 13 514 (211);

– Ровенская – 12 411 (109);

– Хмельницкая – 6028 (172);

– Киевская – 9139 (143);

– Волынская – 8059 (148);

– Полтавская – 2281 (124);

– Ивано-Франковская – 13 700 (123);

– Запорожская – 3995 (100);

– Черкасская – 4022 (141);

– Черниговская – 4128 (28);

– Винницкая – 6062 (88);

– Донецкая – 3477 (345);

– Закарпатская – 9819 (84);

– Николаевская – 3163 (89);

– Житомирская – 5923 (97);

– Херсонская – 1134 (50);

– Луганская – 1049 (49);

– Кировоградская – 1108 (18).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 17, 51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 809. Было проведено 24 168 ПЦР-тестирований.

Интересно, еще в августе глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что к середине сентября количество ПЦР-тестов в сутки будет составлять 30 тысяч.

Отметим, с понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19. На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.