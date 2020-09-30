Статистика коронавируса в Украине на 30 сентября: впервые более 4 тысяч новых случаев за сутки
По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине заболели коронавирусом 4 027 человек, что является антирекордом с начала эпидемии в стране (сутками ранее – 3 627). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.
За прошедшие сутки скончались 64 человека (днем ранее – 69). За сутки зафиксировано 2 110 выздоровевших (днем ранее – 1797), что также является рекордом.
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области – 549 человек. Меньше всего заразившихся за этот период выявили в Кировоградской области (18).
Динамика эпидемии по регионам:
– Харьковская область – 18678 заболевших (549 за сутки);
– Киев – 22 778 (219);
– Одесская – 13 529 (179);
– Днепропетровская – 5822 (271);
– Сумская – 4223 (215);
– Львовская – 20 350 (265);
– Черновицкая – 14 446 (166);
– Тернопольская – 13 514 (211);
– Ровенская – 12 411 (109);
– Хмельницкая – 6028 (172);
– Киевская – 9139 (143);
– Волынская – 8059 (148);
– Полтавская – 2281 (124);
– Ивано-Франковская – 13 700 (123);
– Запорожская – 3995 (100);
– Черкасская – 4022 (141);
– Черниговская – 4128 (28);
– Винницкая – 6062 (88);
– Донецкая – 3477 (345);
– Закарпатская – 9819 (84);
– Николаевская – 3163 (89);
– Житомирская – 5923 (97);
– Херсонская – 1134 (50);
– Луганская – 1049 (49);
– Кировоградская – 1108 (18).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 17, 51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 809. Было проведено 24 168 ПЦР-тестирований.
Интересно, еще в августе глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что к середине сентября количество ПЦР-тестов в сутки будет составлять 30 тысяч.
Отметим, с понедельника, 28 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по уровню распространения Covid-19. На ближайших две недели в красную зону отнесли: города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.