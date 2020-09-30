Боевики нарушили режим тишины на Донбассе: ранен военный

30 сентября боевики нарушили "режим тишины". Вследствие обстрела из подствольного гранатомета у Зайцевого Донецкой области получил осколочное ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Север".

Воина оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.