Боевики нарушили режим тишины на Донбассе: ранен военный
30 сентября боевики нарушили "режим тишины". Вследствие обстрела из подствольного гранатомета у Зайцевого Донецкой области получил осколочное ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Север".
Воина оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Напомним, 23 сентября двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.