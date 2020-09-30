Кабмин перенес три выходных дня в 2021 году
30 сентября правительство приняло распоряжение "О переносе рабочих дней в 2021 году", сместив три рабочих дня на другие числа. Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Василий Мокан в Telegram.
По словам Мокана, это было сделано "для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования":
- Рождества Христова 7 января;
- Дня Независимости 24 августа;
- Дня защитника Украины 14 октября.
Перенесены следующие рабочие дни:
- пятница 8 января на субботу 16 января;
- понедельник 23 августа на субботу 28 августа;
- пятница 15 октября на субботу 23 октября.
Это решение не касается графика работы органов Пенсионного фонда, «Укрпочты», Госказначеской службы и банковский учреждений.