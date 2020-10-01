Болгария ужесточила правила въезда в страну для граждан Украины

Власти Болгарии изменили правила въезда в страну для граждан Украины: теперь въезжать могут только те, кто имеет при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что эти правила будут действовать с 1 октября по 30 ноября. ПЦР-тест должен быть сделан не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

"В указанном документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)", – сказали в посольстве.

Отметим, что с 1 по 30 сентября Министерство здравоохранения Болгарии разрешало украинцам въезжать в страну без предоставления отрицательного теста на коронавирус и без прохождения карантина.