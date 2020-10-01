Минздрав готовится проводить 25–30 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Кабинет министров 30 сентября принял проект постановления о перераспределении расходов госбюджета. Предполагается направить почти 253 млн грн на увеличение мощностей лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции. Расходы будут проводиться за счет займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что средства будут направлены на закупку оборудования и материалов для проведения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.п.

В Минздраве считают, что сейчас в Украине есть возможность проводить 25–30 тысяч ПЦР-тестов в сутки, но этого не хватает для удовлетворения потребностей.

В настоящее время в стране тесты, связанные с коронавирусной болезнью, проводят 395 государственных и частных лабораторий.

29 сентября в стране было проведено 27 357 ПЦР-тестов, очередь не протестированных образцов составляла 6729. Отметим, что еще недавно очередь была в два-три раза длиннее. Сократилась она потому, что тестов стали делать больше, а направлять на тестирование стали меньше. Например, сейчас практически не делаются тесты, подтверждающие выздоровление.

В госбюджете-2020 есть специальный коронавирусный фонд объемом 66 млрд грн. В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. На сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн. Эти средства предназначены для повышения зарплат медикам, закупку оборудования, но на тестирование не выделялись.

Кредит МБРР предполагает выделение 135 млн долларов. Окончательно рассчитаться по нему нужно в феврале 2037 года.