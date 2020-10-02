Перевірено. Коронавірусу немає

Генеральний директор Медичної лабораторії CSD Олександр Дудін про те, як вибрати надійний та якісний ПЛР-тест на COVID-19 та які додаткові медичні послуги можуть отримати українці, котрі цінують свій час, безпеку та здоров'я

Сьогодні у світі існує близько 350 тестових систем, здатних виявити в організмі коронавірус SARS-CoV-2. Чим вони відрізняються?

— Всі тестові системи умовно можна поділити на дві групи: ПЛР-тести та тести на виявлення антитіл IgM та IgG. ПЛР-тест за методикою полімерної ланцюгової реакції дозволяє виявити активну фазу зараження на коронавірус. IgM-антитіла з’являються на початку інфекції та досягають своєї максимальної концентрації в гострий період хвороби, а потім зникають. Тому позитивний аналіз означає, що людина заразилася нещодавно. Тобто, дослідження дозволяє визначити безсимптомний перебіг хвороби. IgG-антитіла в максимальній кількості виробляються через 10–14 днів після перенесеної інфекції, тому їх виявлення свідчить, що людина одужує або вже перехворіла на коронавірус. Це дослідження допомагає оцінити рівень імунної відповіді організму на перенесену інфекцію. Всі ці види тестів можна пройти в Медичній лабораторії CSD всього за 1–2 робочих дні задля того, щоб переконатися, що вашому здоров'ю нічого не загрожує.



Як не помилитися у виборі, адже діагностична точність тестів буває різною?

— Найкраща страховка від помилки — вибір тестів та сертифікованих лабораторій зі спеціальним обладнанням від перевірених виробників. Так, у нас в CSD всі дослідження проводяться на обладнанні від провідних світових компаній-виробників лабораторної техніки, таких як Thermo Fisher Scientific, Seegene та Diatech Pharmacogenetics. Всі реактиви для ПЛР-тестів виготовлені відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9001, ISO 13485 та мають усі необхідні сертифікати. Це дозволяє виявити коронавірус з максимальною точністю (близько 90%) — навіть якщо в пробі знаходиться всього лише одна молекула його геному.

Як та де можна зробити цей ПЛР-тест?

— Це зовсім не складно. Головне, правильно до нього підготуватися — за три години до здачі аналізу не чистити зуби та не полоскати рот, не їсти, не пити, не палити та не використовувати жувальну гумку. Замовивши тест онлайн зі знижкою 10%, необхідно відвідати наш Головний лабораторний офіс у Києві на Жмеринській 22-Б, де проводиться швидкий та безболісний забір біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів, який відразу надходить у лабораторію. Вже наступного дня електронною поштою пацієнт отримує результати двома мовами — українською та англійською. Цей сертифікат міжнародного зразка з результатами ПЛР-тесту необхідний для виїзду за кордон. Саме для пацієнтів, що подорожують в інші країни світу або повертаються в Україну з країн «червоної» зони, у нас є унікальна пропозиція — можливість здати аналізи безпосередньо в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» в режимі 24/7. Всього за шість годин після надходження аналізів в лабораторію готові результати вносяться в електронну систему Центру громадського здоров'я України та автоматично синхронізуються з мобільним сервісом «Дій вдома» для припинення самоізоляції та обсервації.

Як пройти тестування без черг та додаткового ризику зараження?

— Робота наших пунктів забору біологічного матеріалу організована так, що там не буває черг і довгого очікування. Але для окремих категорій пацієнтів — сімей з маленькими дітьми, вагітних жінок, пенсіонерів, ослаблених хворих, а також корпоративних клієнтів, що цінують свій час, ми пропонуємо послугу «Мобільна медсестра». Наші медпрацівники можуть здійснити забір аналізів вдома або в офісі за будь-якою адресою у Києві, Одесі та Харкові. Адже для Медичної лабораторії CSD європейська якість обслуговування пацієнтів та їх безпека завжди є пріоритетом!

