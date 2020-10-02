ICTV став лідером за результатами вересня

За результатами телевимірювань у вересні ICTV став першим серед національних каналів. Лідерську позицію він зайняв з часткою 10,55%⃰ по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис.+).

Друге і третє місце посіли канали «1+1» і «Україна» відповідно. Відрив між золотом і сріблом склав більше 1%.

Як завжди високі частки показують інформаційні програми – «Факти», «Факти тижня», «Свобода слова», «Ранок у великому місті». Позитивні рейтинги у вересні продемонструвала і публіцистично-аналітична програма «Гражданская оборона» - 12,5%* по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис.+), що є найкращим результатом проєкту від травня 2018-го.

Серед гумористичних програм минулого місяця відзначилася студія «Dizel Show», яка показала частку 21,7%*.

Також наприкінці місяця канал порадував глядачів особливою прем’єрою – екшн-серіалом «Доброволець» режисера Ахтема Сеітаблаєва. Це вперше в українському серіалі порушено тему адаптації ветеранів до цивільного життя. Тому телеканал заручився підтримкою громадської організації Veteran Hub, яка піклується про складові добробуту захисників України і їхніх сімей.

Нагадаємо, що у серпні ICTV також був лідером теледивлення, чим успішно завершив літній сезон.

*Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному телевізійному комітету (ІТК), надані каналом ICTV за показниками rat%, shr%. Аудиторія: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.