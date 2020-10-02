"Мы не должны ничего закрывать". Полтава игнорирует требования "оранжевой зоны"

С 5 октября Полтава попадает в оранжевую карантинную зону. Однако вводить соответствующие ограничения в областном центре не собираются.

Об этом заявил во время пресс-конференции и.о. городского головы Александр Шамота, отметив, что главное – "дать возможность людям работать" в обычном режиме.

"Мы не должны ничего закрывать. Мы уже имели жесткий карантин, мы показали, каким образом это все работает. Мы получили спад экономики, мы получили дыру в бюджете в 74 млн грн, которую нам никто не компенсирует, безработицу, и сейчас не имеем права подвергать людей опасности и лишать их права работать..." – сказал и.о. мэра.

Он подчеркнул, что "категорически против жестких мер", которые касаются, например, уменьшения количества транспорта или закрытия какого-либо городского предприятия. То же касается работы фитнес-клубов, ресторанов и рынков.

"Другого пути у них, к сожалению, нет. Государство не предлагает никаких компенсаторов, каким образом люди смогут выжить", – резюмировал градоначальник.

Отметим, по состоянию на 2 октября в Полтавской области COVID-19 зафиксировано у 2512 человек, из них 1103 выздоровели, 44 умерли.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании 1 октября установила новое карантинное зонирование. Оно начнет действовать с понедельника, 5 октября.