Полиция открыла дело из-за концерта Поляковой в Харькове

Национальная полиция открыла уголовное дело в связи с нарушением карантинных ограничений на концерте певицы Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя. Правоохранители предупреждали об ответственности за нарушение карантина, однако на мероприятие пришло около 2 тысячи человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители указали, что накануне концерта написали письмо в районную администрацию с просьбой указать информацию о мероприятии, в частности, об организаторе и примерном количестве участников. Письмо также содержало предупреждение об ответственности за нарушения карантина, поскольку Харьков сейчас отнесен к оранжевой зоны уровня эпидемической опасности.

Во время концерта правоохранители напоминали зрителям о необходимости придерживаться правил. Они также фиксировали нарушения со стороны организаторов.

Сама Полякова в начале своего выступления попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.

Следственный отдел полиции Новобаварского района Харькова внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 3 сентября певица Оля Полякова организовала митинг протеста под Кабинетом Министров. Полякова призвала присоединиться и других звезд, назвав политику властей по запрету массовых мероприятий дискриминационной, призвала прекратить эту несправедливость и дать возможность работникам эстрады зарабатывать.