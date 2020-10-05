Харьков ждут новые коронавирусные антирекорды из-за Поляковой, – Степанов

В последнее время Харьковская область почти ежедневно является антилидером в стране по числу новых заболеваний коронавирусом. В этих условиях "очень важно для местных властей было провести этот концерт", – возмущался министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Конечно, у нас же выборы – это же главное. Не здоровье и жизнь граждан, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт, собрать тысячи людей. Чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет уже через неделю", – отметил министр.

Степанов сообщил, что количество людей, которые госпитализируются с COVID-19, ежедневно увеличивается. На утро 5 октября в больницах находились 16 745 человек. На середину июля их было 3,5 тысячи.

По данным МОЗ, для больных COVID-19 в Украине приготовили 36 тысяч коек, дополнительно могут выделить еще 16 тысяч.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное дело в связи с нарушением карантинных ограничений на концерте певицы Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя 3 октбря. Правоохранители предупреждали об ответственности за нарушение карантина, однако на мероприятие пришло около 2 тысячи человек.

3 сентября Оля Полякова организовала митинг протеста под Кабинетом Министров. Полякова призвала присоединиться и других звезд, назвав политику властей по запрету массовых мероприятий дискриминационной, призвала прекратить эту несправедливость и дать возможность работникам эстрады зарабатывать.